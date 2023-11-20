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Esenyurt'ta jammerli hırsızlar iş başında! AVM otoparkındaki aracın kilit sistemini devre dışı bırakıp altınları çaldılar

20.11.2023 21:40 | Son Güncelleme:
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İstanbul Esenyurt'ta bir alışveriş merkezinin otoparkında jammerli hırsızlar soygun yaptı. Jammer ile araç kilit sistemini devre dışı bırakan hırsızlar otoparktaki aracın içinden 80 bin liralık altın çaldı. Saniyeler içinde altınları çalan hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt’taki olay, 8 Kasım Çarşamba saat 17.00 sıralarında Mevlana Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Akakı S. ve Gızo S. isimli yabancı uyruklu iki şahıs alışveriş merkezine gelen araçları gözüne kestirdi.

KİLİT SİSTEMİNİ DEVRE DIŞI BIRAKTILAR

Dalgın sürücülerin otomobillerini kilitlediğini zannettiği anda sinyal kesici olarak bilinen Jammer kullanarak kilit sistemini devre dışı bırakan zanlılar, bir otomobilden 80 bin TL değerindeki ziynet eşyasını alarak bir dakika içinde dışarı çıktı. İki şahıs otoparktan yürüyerek ayrılırken bir süre sonra olayı fark eden araç sahibi durumu polis ekiplerine bildirdi.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerinin şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sonucu iki şahıs 15 Kasım Çarşamba günü Mevlana Mahallesi’nde gözaltına alındı.

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Akaki S.’ye yapılan üst aramasında, üstünde Jammer bulunarak ele geçirildi.

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Akakı S. ve Gızo S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Yaşanan hırsızlık anları otoparkın güvenlik kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt hırsızlık jammer
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