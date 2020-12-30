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Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın

30.12.2020 09:48 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta kaçak kreşe baskın

Esenyurt'ta binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği öğrenildi. Polis tarafından basılan kaçak kreş, belediye ekiplerince mühürlendi.

İstiklal Mahallesi Meşrutiyet Caddesi'ndeki binanın bodrum katındaki dairenin kreş olarak işletildiği haberini alan Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, daireye baskın yaptı. Ekipler eve girdiklerinde, dairenin kreş olarak düzenlendiğini gördü.

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Baskın sırasında odaya yerleştirilen sıralarda oturan 6 çocukla karşılaşıldı. Mesleğinin öğretmenlik olduğunu iddia eden yabancı uyruklu kadın polis merkezine götürülürken, yabancı uyruklu 6 çocuğun ailesine ulaşıldı.

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Kreş olarak kullanılan daire Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

DHA

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