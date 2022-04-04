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Esenyurt'ta kadını zorla ara sokağa götürüp öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

04.04.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde kan donduran bir cinayet yaşandı. Alpaslan Ç., metrobüsten inen eski kız arkadaşı Kader G.'yi ara sokağa zorla götürüp boynuna ateş ettikten sonra aynı silahla intihar girişiminde bulundu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Kader G.'den sonra Alpaslan Ç. de hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta kadını zorla ara sokağa götürüp öldürmüştü! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kan donduran olay, saat 19.30 sıralarında, Turgut Özal Mahallesi 116 Sokak'ta meydana geldi. Kader G., Haramidere Sanayi Metrobüs Durağı'nın üst geçidinden indikten sonra Alpaslan Ç.'nin yanına geldi. Alpaslan Ç., kolundan tutarak zorla ara sokağa götürdüğü eski kız arkadaşı Kader G.'nin boynuna silahla ateş etti. Alpaslan Ç. ardından aynı silahla kendine ateş ederek, intihar girişiminde bulundu.

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SALDIRGAN DA HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olan iki kişiyi de hastaneye kaldırdı. Kader G., yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yoğun bakımdaki tedavisi süren Alpaslan Ç.'nin de hayatını kaybettiği belirtildi. Kader G.'nin Alpaslan Ç.'nin eski kız arkadaşı olduğu öğrenildi.

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SABIKASI ORTAYA ÇIKTI

Alpaslan Ç.'nin daha önce başka bir kadınla evlenip boşandığı ve "tehdit" suçundan sabıkası olduğu öğrenildi.

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"İLK KADINA ATEŞ ETTİ, SONRA DA KENDİNİ VURDU"

Olayın görgü şahidi Muhammet İçseloğlu, "Arabanın anahtarını almaya inmiştim. Burada tartışıyorlardı. Daha sonra erkek, ilk kadına ateş etti, sonra da kendini vurdu. Adamdan duman çıktığını gördüm" dedi. Polisin olaya ilişkin çalışması sürüyor.

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ZORLA ARA SOKAĞA GÖTÜRÜLDÜĞÜ ANLAR GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Olay öncesi bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Kader G.'nin üst geçitten inerken Alpaslan Ç.'nin beklediği görülüyor. Kader G.'yi gören Alpaslan Ç. hızla yanına giderek zorla ara sokağa doğru itiyor. Silah sesleri duyulan sokakta vatandaşların kaçtığı kameraya yansıyor.

Kaynak: DHA

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cinayet İntihar kadın cinayeti İstanbul Esenyurt
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