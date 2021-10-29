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Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın

29.10.2021 00:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kağıt ambalaj fabrikasında yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangın için olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Esenyurt'ta kağıt fabrikasında yangın

Yangın, saat 23.15 sıralarında Esenyurt Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi’nde bulunan 2 katlı kağıt fabrikasında çıktı.

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Edinilen bilgiye göre, iki katlı kağıt fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

BİR KİŞİ İÇERİDE MAHSUR KALDI

İçeride bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Alev alev yanan fabrikadaki dumanlar kilometrelerce uzaklıktan görülürken olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibinin yangına müdahalesi sürüyor. (İHA/DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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