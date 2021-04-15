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  4. Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga böyle görüntülendi

Esenyurt'ta kaza sonrası çıkan taşlı, sopalı kavga böyle görüntülendi

15.04.2021 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta bir yolcu minibüsü ile kamyonetin çarpıştığı kaza sonrası minibüs şoförü ve arkadaşı, kamyonet sürücüsüne ‘ne acelen var?’ diyerek tekme tokat saldırdı. Yaşanan anlar saniye saniye kaydedilirken taraflar kavga sonrası birbirinden şikayetçi olmadı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Zafer Mahallesi Adile Naşit Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yol üzerinde seyreden şehir içi yolcu minibüsü ile ara sokağa girmek isteyen kamyonet çarpıştı. Çarpışma sonrasında iki araçta da maddi hasar meydana geldi. Bu sırada minibüsünde hasar olan sürücü ile arkadaşı, kamyonet sürücüsüyle ağız dalaşına girdi.

"NE ACELEN VAR?"

Ağız dalaşı sonrasında minibüs sürücüsü kamyonet sürücüsünün ‘benimde acelem var’ sözüne öfkelendi. Öfkeli sürücü ve arkadaşı ‘ne acelen var’ diyerek tekme tokat kamyonet sürücüsüne vurmaya başladı ve çevreye saldırdı. Yaşanan olay sonrası ihbar üzerine trafik ekibi gelerek kaza tutanağı düzenledi. Kamyonet ve minibüs sürücüleri ise birbirlerinden şikayetçi olmadı.

(İHA)

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