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  4. Esenyurt'ta kiracılarla ev sahipleri birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Baba ve oğlu gözaltında

Esenyurt'ta kiracılarla ev sahipleri birbirine girdi, ortalık savaş alanına döndü! Baba ve oğlu gözaltında

04.05.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen olayda ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine tekme tokat saldırdı. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar baba oğul gözaltına alınırken, kavga anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Esenyurt Ardıçlı Mahallesi'nde dün anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine tekme tokat saldırdı. Oğlunun darbedildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı.

Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı. Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı.

BABA VE OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı. Sokağın savaş alanına döndüğü kavga anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

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(DHA)

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