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  4. Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis midibüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var

Esenyurt'ta kontrolden çıkan servis midibüs gişelere çarptı! Çok sayıda yaralı var

27.07.2022 02:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği servis midibüsü kontrolden çıkarak gişelere çarptı. Kazada, 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza gece saat 00.00 sıralarında Esenyurt gişelerinde meydana geldi. İddiaya göre N.A. kontrolündeki servis minibüsü, şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle gişelere çarptı.

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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda yaralılar minibüsten çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

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Yaralılar, olay yerindeki müdahalenin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı. Kazada yaralanan minibüs şoförünün durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Öte yandan yol bakım ekipleri gişeleri trafiğe kapatarak onarım çalışması yaptı. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Esenyurt
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