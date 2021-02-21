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  4. Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

21.02.2021 17:07 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Esenyurt'ta TEM bağlantı yolunda köpeğin peşinden giderken otomobilin çarptığı 8 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Çarpan otomobilin sürücüsü durmayarak kaçtı.

Olay, saat 16.00 sıralarında TEM bağlantı yolu Haramidere mevkiinde yaşandı. İddiaya göre, 8 yaşındaki Kerim D. arkadaşıyla birlikte oynadığı ve yolun karşısına geçen sokak köpeğinin peşinden gitti. Bu sırada hızla gelen ve sürücüsünün fark etmediği otomobil, çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle küçük çocuk kanlar içinde yere düştü.

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Sürücü, durmayarak otomobilden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çocuğun başında bekleyip yolu trafiğe kapattı. Ambulansın gelmesiyle yaralı çocuk hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Kerim D.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. (DHA)

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