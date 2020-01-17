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  4. Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Çocukların imdadına vatandaşlar yetişti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.01.2020 11:43 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta sabah saatlerinde 3 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Yangında mahsur kalan iki çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Sabah saatlerinde Esenyurt'un Ardıçlı Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevlerin tüm çatıyı sarması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

MAHSUR KALAN ÇOCUKLARIN İMDADINA MAHALLE SAKİNLERİ VE ESNAF YETİŞTİ

Annelerinin büyük kardeşlerini okula karne almaya götürdüğü için evde yalnız oldukları öğrenilen iki kardeş yoğun duman nedeniyle dışları çıkamadı. Bina da mahsur kalan ve korku içinde balkona çıkarak kurtarılmayı bekleyen çocukların yardımına mahalle sakinleri ve esnaf yetişti. Bina önünde bulunan ağaca ve elektrik direğine tırmanan vatandaşlar mahsur kalan 2 çocuğu kurtararak olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim etti. Bir diğer çocuk da yine vatandaşlar tarafından binadan çıkarıldı. Diğer bina sakinleri de kendi imkanlarıyla binayı terketti. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Dumandan etkilen ve binadan kurtarılan 3 çocuk ve yine binadan kendi imkanlarıyla çıkan 2 çocuk ambulanslara alınarak oksijen verildi.

'AĞACA TIRMANIP ALDIK'

Çocukları kurtaran esnaf Harun Kılıç, "Ağaca tırmanıp çocukları aşağı aldık. Sonra da itfaiye geldi. Çocuklar balkondaydı dumanın içerisinde zor görünüyorlardı. Ağaca tırmandık aldık çocukları" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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