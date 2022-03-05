Esenyurt'ta korku dolu anlar! Polisten kaçan çocuklar ortalığı birbirine kattı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi’nde yaşandı.

İddialara göre, polis ekipleri şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. Araç içinde bulunan iki çocuk ekiplerin “Dur” ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Ara sokakta başlayan kovalamaca çocukların kullandığı aracı, cadde üzerinde hareket eden başka bir araca çarpması ile son buldu. Kafa kafaya çarpışan iki araç kullanılamaz hale gelirken, iki çocuk polis ekipleri tarafından karakola götürüldü. Yaşanan o kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

"EHLİYETİ OLMADIĞI İÇİN KAÇIYORLARDI"

Yaşanan anlar hakkında konuşan bir esnaf, “Araba ile kaçan 2 çocuğu polis ekipleri kovalıyordu. O sebeple çocuklar yola bakmadan çıktılar ve o sırada caddeden geçen bir araba ile çarpıştılar. Kaza sonrasında çocukları polis ekipleri götürdü. Çocuklar öğrenciydi herhalde ehliyet olmadığı için kaçıyorlardı. Olayda herhangi bir yaralanma yoktu ama arabalarda hasar büyüktü” dedi.

(İHA)

