Esenyurt'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti.
Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı.
Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.
İHA
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