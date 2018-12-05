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Esenyurt'ta korkunç kaza! Çok sayıda yaralı var

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.12.2018 08:36 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün hakimiyetini kaybettiği işçi servis minibüsü önce ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada ikisi ağır 14 kişi yaralandı. Öte yandan, kaza sonrası yaşanan can pazarı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza, Esenyurt Esenkent- Hadımköy Yolu üzerinde bu sabah saat 08.15 sıralarında meydana geldi. İşçileri taşıyan servis minibüsünün sürücüsü, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda aracın hakimiyetini kaybetti.

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Araç ilk önce yol kenarındaki ağaca çarptı, ardından devrildi. Kazada serviste bulunan 14 kişi yaralandı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çekilen görüntüler adeta can pazarını andırdı.

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Yaralılar vatandaşlar tarafından araçtan çıkarılarak ambulansa götürüldü. Olay yerinde çalışmalar devam ediyor.

İHA

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Esenyurt Kaza

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