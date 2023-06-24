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Esenyurt'ta korkunç olay! Kız arkadaşına saldırdı, müdahale eden kişiyi öldürdü

24.06.2023 22:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta sokak ortasında kız arkadaşına şiddet uygulayan bir kişiye, yoldan geçen Özer Ç. isimli vatandaş müdahale etti. İkili arasında çıkan kavganın ardından eve giderek silahını alan saldırgan, kendisine müdahale eden kişiye kurşun yağdırdı. Korkunç olayda vurulan Özer Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Esenyurt'ta korkunç olay! Kız arkadaşına saldırdı, müdahale eden kişiyi öldürdü

Esenyurt'taki olay saat 19.00 sıralarında Yunus Emre Mahallesi 381 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, V. Y., kız arkadaşı ile sokakta bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Daha sonra kız arkadaşına şiddet uygulayan V. Y.'yi gören Özer Ç. ise olaya müdahale etti.

ŞİDDETE MÜDAHALE EDEN KİŞİYE KURŞUN YAĞDIRDI

Özer Ç.'nin şiddete engel olmasına tepki gösteren V. Y. eve giderek silahla geri döndü. Sokağa silahla gelen V. Y., Özer Ç.'ye ateş etti. Bu sırada kurşunlardan kurtulmaya çalışan Özer Ç., V.Y.'nin elindeki silahı almaya çalıştı ancak silah peş peşe ateş aldı. Sokaktaki diğer kişiler de V. Y. üzerine atlayarak silahı aldı.

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Olay sırasında Özer Ç. ve V.Y. yaralandı. Arbede çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılan yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri emniyet şeridi çekerek olay yerinde inceleme yaptı. Kendi silahı ile vurulan V. Y.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, Özer Ç., kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

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OLAY ANI KEMARADA

Öte yandan V.Y.'nin sokakta silahla ateş ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. V.Y. silahla Özer Ç.'ye ateş ederken, Özer Ç. ve yanındaki kişiler V.Y.'nin üzerine atlayarak silahı aldı.

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Bu sırada yaralandığı görülen Özer Ç. aldığı silahla ayağa kalkmaya çalışan V. Y.'ye ateş etti. Saldırgan koşarak uzaklaşırken, biraz yürüyen Özer Ç. kanlar içinde yere yığıldı.(DHA)

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cinayet Esenyurt

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