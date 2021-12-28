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Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü: Karım öldü...

28.12.2021 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Olayın adresi İstanbul Esenyurt... Adı açıklanmayan bir kadın evinin balkonundan park halindeki bir arabanın üzerine düştü. 3. kattan düşen kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü araştırılırken, karısının düştüğünü gören kocasının sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırdığı duyuldu. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt'ta korkunç olay! Metrelerce yüksekten park halindeki arabanın üzerine düştü: Karım öldü...

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Esenyurt Balıkyolu Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir kadın, 3'üncü katta bulunan evinin balkonundan park halindeki arabanın üzerine düştü. Kadının arabanın üzerine düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar ise hemen durumu polis ekiplerine bildirerek yardıma koştu.

''KARIM ÖLDÜ''

Karısının düştüğünü gören kocası sokakta “Karım öldü, karım öldü” diye bağırırken, olay yerinde nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Daha sonra kadın, yakını olduğu iddia edilen bir kişi tarafından arabaya bindirerek olay yerinden götürdü. Yaşanan olay sonrasında ise akıllara kadının biri tarafından mı atıldığı yoksa kendi mi düştüğü sorusu gelirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı. Kadının metrelerce yüksekten arabanın üstüne düştüğü o anlar ise çevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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''KIZ ARABANIN ÜZERİNDE BAĞIRIYORDU''

Yaşanan olay anlarını anlatan Yunus Bayram, “Sabah saatlerinde yan binamızdaki yabancı uyruklu komşularımızdan birisi düşmüş. Ben seslere uyandığımda mahallenin gençleri aşağıda birini dövüyordu. O sırada yabancı uyruklu komşumuz “Karım öldü, karım öldü” diye bağırıyordu. Gördüm ki 3. kattan bir kadın arabanın üzerine düşmüş. Kız arabanın üzerinde bağırıyordu. Sonrasında polisler geldi ve aileyi götürdüler. Tabi kadın kendimi attı, düştü mü orasını bilemiyorum” dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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