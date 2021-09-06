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Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar

06.09.2021 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta eşine sinirlenen kişi, evini yaktı. Gece saatlerinde kapıları kilitleyerek evi ateşe veren kişi kendi hayatını hiçe saymanın yanı sıra bina sakinlerinin de ölümden dönmesine neden oldu. Alevlerden son anda kurtulan vatandaşlar, yangını çıkaran kişiden şikayetçi oldu.

Esenyurt'ta korkunç olay! Son anda canlarını kurtardılar

Olay, saat 22.30’da Esenyurt Örnek Mahallesi 1550. Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre bir apartmanın üçüncü katında yaşayan eşi ile sorunları olan koca cinnet geçirerek bulunduğu evi ateşe verdi. Apartmandan alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sevk yangını söndürdü. Gözü dönmüş adamın da yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

"KASITLI ŞEKİLDE YAKMIŞ"

Apartmanda yaşayan ve yangından dolayı yakınları yaralanan Gökhan Çeleng, “Yangın alt komşumuzun ailevi sorunlarından dolayı meydana çıktı. Eşi ile arası kötüydü daha önce de arabasını falan yakmıştı buradaki komşularımıza da evi yakacağım diye söylemiş daha önce defalarca kez zaten hanımı satmak istiyordu müsaade etmiyordu satmasına yangının çıkış sebebini gören komşularımız da var onlarda söylüyorlar evini kasıtlı şekilde kendisi yakmış” dedi.

"BİZ DE KENDİSİNDEN ŞİKÂYETÇİ OLDUK"

Evi ateşe veren komşularından şikayetçi olduklarını söyleyen Çeleng, “Biz de kendisinden şikâyetçi olduk ve kapıyı da kilitlemiş içeriden kendisi çoğunlukla evde olmazdı ama şuanda kendisi de hastanede tedavi altında ve baygın haldeymiş onu öğrendik. Biz de son anda kurtulduk diyebiliriz müdahale etmeye çalıştık ama önce eşimi ve çocuklarımı kurtardım daha sonra gazı ve sigortayı kapattım. Dumandan kayınvalidem ve annesi etkilendi” şeklinde konuştu.

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İHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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