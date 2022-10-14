Esenyurt'ta korkunç olay! Yabancı uyruklu kişi 6'ncı kattan beton zemine düştü

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Gece yarısı yabancı uyruklu Ebraım Fofana oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Beton zemine düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Fofana'nın birisi tarafından mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği bilinmezken polis, yabancı uyruklu kişinin düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Fofana'nın şüpheli ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

6'NCI KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1075 Sokaktaki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Sitede oturan diğer yabancı uyruklu kişilerden bilgi alan polis ekipleri, Ebraım Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: İHA-DHA

