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Esenyurt'ta korkunç olay! Yabancı uyruklu kişi 6'ncı kattan beton zemine düştü

14.10.2022 06:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından beton zemine düştü. Fofana hayatını kaybederken polis, yabancı uyruklu kişinin düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Şüpheli ölümle ilgili çalışma başlatılırken Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Esenyurt'ta korkunç olay! Yabancı uyruklu kişi 6'ncı kattan beton zemine düştü

Olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. Gece yarısı yabancı uyruklu Ebraım Fofana oturduğu 10 katlı binanın 6'ncı katından aşağı düştü. Beton zemine düşen yabancı uyruklu kişi hayatını kaybetti. Fofana'nın birisi tarafından mı atıldığı yoksa intihar mı ettiği bilinmezken polis, yabancı uyruklu kişinin düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Fofana'nın şüpheli ölümüyle ilgili çalışma başlatıldı.

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6'NCI KATTAN BETON ZEMİNE DÜŞTÜ

Olay, Esenyurt ilçesi Akevler Mahallesinde saat 00.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, 1075 Sokaktaki bir sitede bulunan 10 katlı binanın 6'ncı katında oturan yabancı uyruklu Ebraım Fofana, henüz bilinmeyen bir nedenle beton zemine düştü. Çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, beton zemine düşen Ebraım Fofana'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri olay yerine şerit çekerek önlem alırken, sitenin güvenlik kamera görüntülerini inceleme altına aldı. Sitede oturan diğer yabancı uyruklu kişilerden bilgi alan polis ekipleri, Ebraım Fofana'nın düştüğü yerde ve oturduğu dairede detaylı inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinin ardından Fofana'nın cansız bedeni, cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

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Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...Sır ölüm! Ciğerini söküp organlarını parçaladılar, korkunç katil en yakınındaki...

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekipleri, şüpheli ölümle ilgili çalışma başlattı.

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Kaynak: İHA-DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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