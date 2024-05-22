HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Esenyurt'ta korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

22.05.2024 17:42
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta 2 çocuk babası Eyüp Çevik evinde ölü bulunmuştu. Çevik'in kardeşi polise gidip 'Vicdan azabı çekiyorum' diyerek abisini öldürdüğünü itiraf etti. Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehiri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi.

Esenyurt'ta korkunç olay! Yengesiyle yasak aşk yaşayan kardeş, ağabeyini fare zehriyle öldürdü

Olay, Esenyurt Üçevler mahallesi 907.sokakta, 28 Nisan Pazar günü saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Olay günü markete giden H.Ç., eşi 37 yaşındaki Eyüp Çevik'in eve geldiğinde hareket etmediğini fark etti. H.Ç.'nin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Eyüp Çevik’in hayatını kaybettiği tespit edildi. Ölümü kayıtlara 'Şüpheli ölüm' olarak geçen Eyüp Çevik'in cenazesi incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

_57424 (3)

"VİCDAN AZABI ÇEKİYORUM"

Polis ekipleri Adli Tıp Kurumunda yapılacak incelemenin sonucunu beklerken, Mardin’den gelen bir haber soruşturmanın seyrini değiştirdi. Cinayetin ardından H.Ç. ve 2 çocuğuyla Mardin’e giden Eyüp Çevik’in kardeşi Hüseyin Çevik polise başvurarak "Vicdan azabı çekiyorum. Ağabeyimin ölümüyle ilgili ifade vermek istiyorum." dedi.

YASAK AŞK İDDİASI

Hüseyin Çevik ifadesinde yengesiyle gönül ilişkilerinin olduğunu öne sürerek, fare zehiri eklenmiş yemek verip ağabeyini öldürdüklerini söyledi. Hüseyin Çevik, cinayeti yengesiyle birlikte planladıklarını da belirterek, "Fare zehirini ben aldım. Zehiri H.Ç.'ye teslim ettim. Onun yemeklerine katacaktı. Sonra nasıl yaptı bilmiyorum. Ağabeyimin ölüm haberini aldım" dedi. Bu gelişme üzerine H.Ç. polis ekipleri tarafından Mardin’de gözaltına alındı.

İDDİALARI KABUL ETMEDİ

İstanbul Cumhuriyet Savcılığıyla yapılan görüşmenin ardından şüphelilerin ifadeleri SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alındı. H.Ç.'nin kendisine yöneltilen iddiaları kabul etmediği eşinin nasıl öldüğünü bilmediğini söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDILAR

Kardeş Hüseyin Çevik ve Eyüp Çevik'in eşi H.Ç. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eyüp Çevik’in kesin ölüm nedeni Adli Tıp'ta yapılacak incelemenin ardından netleşecek.

Kaynak: DHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldıTuvalette kadının fotoğrafını çektiği iddia edilen polis görevden uzaklaştırıldı
MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!
İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"
Anahtar Kelimeler:
cinayet Esenyurt fare zehri
En Çok Okunan Haberler
Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Astrolog Meral Güven: Mucizevi şampiyonluk yaşayacak

Maaş bordrosunu görünce isyan ettiler! "Türkiye'nin en büyük ikinci skandalı"

Maaş bordrosunu görünce isyan ettiler! "Türkiye'nin en büyük ikinci skandalı"

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

İstifa gündem oldu! AK Parti Sözcüsü Çelik: "Adımlar atılacak"

MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!

MHP'li isim 'Genel Başkanımızın talimatı ile...' diyerek açıkladı!

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

Türkiye'nin konuştuğu 17 yaşındaki katil zanlısı için istenen ceza belli oldu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

iPhone, AirPods... Apple Marka Haftası'na özel indirimler burada!

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

Ömürlük termos arayanların tercihi! Stanley'de indirim devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.