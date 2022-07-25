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  4. Esenyurt'ta korkutan yangın! 4 katlı binayı dumanlar sardı

Esenyurt'ta korkutan yangın! 4 katlı binayı dumanlar sardı

25.07.2022 15:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta otomobil koltukları için kılıf üretilen bir iş yerinde yangın çıktı. Yangın nedeniyle 4 katlı bina duman altında kaldı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, Dumanlar üst katlardaki daireleri ve bitişiğindeki binada oturanları da etkiledi. Yangının çıkış anı ve binadan çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta İnönü Mahallesi 374. Sokaktaki 4 katlı binanın giriş katında otomobil koltukları için kılıf üreten iş yerinde, kapalı olduğu saat 13.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. İş yerindeki tekstil malzemelerinin yanmasıyla 4 katlı binadan dumanlar yükselmeye başladı. Dumanlar üst katlardaki daireleri de etkiledi.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, sağlık ve zabıta ekibi sevk edildi. Binada bulunanlardan bazıları kendi imkanlarıyla çıkarken, yoğun duman nedeniyle mahsur kalanları itfaiye tahliye etti. Yangının çıktığı binanın hemen bitişiğindeki binada oturanlar da yoğun dumandan etkilendi.

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İtfaiye ekipleri kepenkleri açtıktan sonra iki bölgeden yaptığı müdahaleyle yangını tamamen söndürdü. Yaralananın ve can kaybının olmadığı yangının çıkış anı ve binadan çıkan dumanlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

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DHA

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yangın Esenyurt
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