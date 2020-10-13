HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Esenyurt'ta korkutan yangın! 4'üncü kattaki daire alev alev yandı

Esenyurt'ta korkutan yangın! 4'üncü kattaki daire alev alev yandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2020 17:00 | Son Güncelleme

Esenurt'ta 5 katlı binanın 4'üncü katındaki daire henüz bilinmeyen nedenle alev alev yandı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, evde hasar oluştu.

Esenyurt'ta korkutan yangın! 4'üncü kattaki daire alev alev yandı

Yangın, Çınar Mahallesi 1409 Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede saat 15.30 sıralarında çıktı.
Evden dumanların çıktığını gören sokak sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
f012ff248b5e94738f009119937f97f5
Yangın kısa sürede büyüyerek tüm daireyi sardı. Yangın nedeniyle sokak içerisinde kısa süreli panik yaşandı. İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ölen ya da yaralanın olmadığı yangın sonucu daire kullanılamaz hale geldi.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var Litresi 100 liradan satılıyor ama dikkat! Ölüm riski var
Beyaz Adalar son ziyaretçilerini ağırlıyor!Beyaz Adalar son ziyaretçilerini ağırlıyor!
İşte tavşan içi yemeği tarifi!İşte tavşan içi yemeği tarifi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
Eski kiracılar tüm evi kedi pisliği içinde bırakmış!
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
2 bin 750 yıllık gizem çözülüyor! Ölüleri gömerken...
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samsun'da korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı, başından vurulup öldü
Korkunç olay! Tüfeğinin tetiği çalılığa takılıp ateş aldı...
Türkan Şoray filminden esinlendiler! Parkın ortasına gecekondu inşa ettiler
Türkan Şoray filminden esinlendiler, parka inşa ettiler!
Beyaz Adalar'ın son ziyaretçileri!
Beyaz Adalar son ziyaretçilerini ağırlıyor!
Tunceli'de dehşet! Babasını öldürüp, intihar etti
Dehşete düşüren olay! Babasını öldürüp, intihar etti
Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar
Sahiller dolup taştı! Ekim ayında yazı yaşıyorlar
Dünyanın en büyük yanaklarına sahip olan kadın: Hala çok küçük
Dünyanın en büyük yanaklarına sahip: Hala çok küçük!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.