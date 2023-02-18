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Esenyurt'ta korkutan yangın! Bir kişi yüzünden yaralandı...

18.02.2023 15:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da korkutan yangın! Esenyurt ilçesinde cıvata üretimi yapan bir fabrikada çıkan yangın sonrası çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi bölgeye sevk edildi. Alevlerin yükselmesi sonucu bir kişinin yüzünden yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Esenyurt'ta korkutan yangın! Bir kişi yüzünden yaralandı...

Esenyurt'ta cıvata üretimi yaptığı belirtilen fabrikada yangın çıktı Yangın, Esenyurt Orhangazi Mahallesi Demir Sokak'ta bulunan cıvata üretimi yapan bir fabrikada saat 14.00 sıralarında başladı. Alevler büyüyünce fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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Yangında yüzünden yaralanan bir kişi ambulansla hastaneye gönderildi. Polis ekipleri ise çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Olay yerine dumandan etkilenme ihtimaline karşı ambulans da sevk edildi. Yangın söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. (DHA)

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yangın İstanbul Esenyurt

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