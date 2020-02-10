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  4. Esenyurt’ta korkutan yangın! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Esenyurt’ta korkutan yangın! Çok sayıda kişi kurtarıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.02.2020 15:39 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta bir apartmanın kömürlüğünde çıkan yangın sonrası, üst katlarda dumandan dolayı evlerinden çıkamayan çok sayıda kişi kurtarıldı.

Esenyurt’ta korkutan yangın! Çok sayıda kişi kurtarıldı

Yangın, Esenyurt Namık Kemal Mahallesi 9’uncu Sokak’ta bulunan 4 katlı bir binanın kömürlüğünde çıktı İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kömürlükteki tahtalar yanmaya başladı. Dumanlar kısa sürede bütün apartmanı sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve ambulans ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri üst katlarda aralarında çocukların da olduğu çok sayıda kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenenler ambulansla hastaneye kaldırılırken yangın kısa sürede söndürüldü.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt yangın

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