HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kepenkleri indiren market sahibi faciayı önledi

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kepenkleri indiren market sahibi faciayı önledi

11.01.2022 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta bir marketin iki grup arasında önünde çıkan tartışma, silahlı kavgaya döndü. Uzun namlulu silahlı bir kişi markete sığınırken, market sahibi kepenkleri indirdi. Diğer grup ise markete ateş açtı. Kepenkleri kapatan dükkan sahibi olası bir faciayı önlerken çok sayıda mermi marketin camına ve kepenklere isabet etti.

Esenyurt'ta korku dolu anlar! Kepenkleri indiren market sahibi faciayı önledi

Esenyurt’ta bir marketin önünde tartışan iki grup arasında yaşanan kavgada silahlar çekildi. Taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığınırken dükkan sahibinin kepenkleri indirmesi olası bir faciayı engelledi.

MARKETE SIĞINDI

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Orhangazi Mahallesi Halide Edip Adıvar Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet olan iki grup arasında önce sözlü tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonrası taraflardan biri elindeki uzun namlulu silahla markete sığındı.

3

FACİAYI ÖNLEDİ

Market sahibinin kepenkleri indirmesi üzerine diğer grup markete pompalı tüfekle ateş etti. Kepenkleri kapatan dükkan sahibi olası bir faciayı önlerken çok sayıda mermi marketin camına ve kepenklere isabet etti. Yaşanan saldırı sonrası ateş eden grup olay yerinden kaçtı.

1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırı sonrası yara almadan kurtulan kişiyi polis ekipleri ifadesi alınmak üzere karakola götürdü.

Yaşanan olayda ölü ve yaralı olmazken marketin camı ve park halinde bulunan bir otomobile isabet eden mermiler küçük çapta hasara neden oldu.

2

Polis ekipleri yaşanan olayla ilgili çalışma başlattı

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

kamera

Görüntülerde dışarda yaşanan kavga sonrası marketin içene elinde uzun namlulu silahla giren bir kişi görülüyor. Elinde uzun namlulu silahla dışarı çıkmak isteyen kişiye market sahibi engel olmaya çalıştığı görülüyor.

(İHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"Kadıköy metrosundaki bıçaklı saldırgan Emrah Yılmaz'dan şoke eden iddia! "Kadın polis beni dövdü"
Kesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra PlusKesintisiz bir gece uykusu için yeni Orkid Ultra Gece Extra Plus
"Hava alacağım" diyerek kendini boşluğa bıraktı! Korkunç olay"Hava alacağım" diyerek kendini boşluğa bıraktı! Korkunç olay
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 4 yorum
Esenyurt Minik mexica haline gelmiştir
bunlar iyice kudurdular.. yapanlar yabancı uyrukluysa derhal sınır dışı edilmeli
şu esenyurtu vilayetten çıkarsalar keşke

En Çok Okunan Haberler

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Fatih Terim'in evinin önünde toplandılar! ''Hocanın durumu iyi değil''

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Kaçtığı kişinin kimliği açıklanınca stüdyo buz kesti! Esra Erol'da 'pes' dedirten olay

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Antalya, Hatay ve Mersin’de korkutan deprem! AFAD'dan açıklama

Son seçim anketi Erdoğan'ın masasında! Kritik tarih 20 Aralık

Son seçim anketi Erdoğan'ın masasında! Kritik tarih 20 Aralık

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi komisyonda kabul edildi

Köylüler altın aranmasına karşı çıktı! Arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

Köylüler altın aranmasına karşı çıktı! Arbede yaşandı, iş makineleri zarar gördü

İlginizi Çekebilir

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

Her evin demirbaşı haline gelen 2000 TL altı robot süpürge önerileri

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

9 Ocak koronavirüs tablosu açıklandı

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Televizyonunuzu akıllı hale getiren en iyi Android Tv Box çeşitleri

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

Kabataş Lisesi'nde Atatürk'e çirkin saldırı! MEB soruşturma başlattı

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

İzmir'de bulunmuşlardı! İplerin gizemi çözüldü

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Annesi ameliyat öncesi itiraf etmişti! Mezar açıldı, ünlü iş insanı biyolojik babası çıktı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.