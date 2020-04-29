Esenyurt'ta koronavirüs testi tartışması! Ciple hastaneye girmeye kalktı

Olay, dün akşam saat 19.00 sıralarında Esenyurt'ta bulunan bir özel hastanede meydana geldi. İddiaya göre Mahmut G. öksürük ve nefes darlığı şikayetiyle evinin yakınında bulunan bir özel hastaneye başvurdu. Görevlilere koronavirüse yakalandığından şüphelendiğini söyledi. Bunun üzerine görevliler Mahmut G.'yi vezneye yönlendirdi. Vezneye giden Mahmut G. 'nin iddiasına göre kendisinden ücret istendi.

CİPLE HASTANE KAPISINDAN GİRMEYE ÇALIŞTI

Bunun üzerine tartışma çıktı. Öfkeyle dışarı çıkan Mahmut G. aracıyla hastane kapısından içeri girmeye çalıştı. Mahmut G. , ağabeyine ait ciple hastane kapısına çarptı. Geri manevra yaparak tekrar kapıya çarpan Mahmut G. camların kırılmasına neden oldu. Yaşanan tüm bu anlar hastane içerisinde büyük paniğe neden oldu. Olay anı saniye saniye vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

Mahmut G. de kendi cep telefonuyla görüntü çekerek hastane yetkililerine tepki gösterdi. Hastanenin güvenlik görevlileri duruma müdahale ederek, Mahmut G. 'yi cipten indirerek polisi çağırdı. Olay yerine gelen polis ekipleri öfkeli adamı gözaltına alırken, cipte çekiciye yüklenerek otoparka götürüldü.



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