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Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü

10.02.2021 11:17 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta küfürleşme kavgası! Çocukluk arkadaşını öldürdü

Esenyurt'ta bir genç çocukluk arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Ölen gencin fotoğraf çektiği aracın camında, "Ben en azından katilimi tanıyorum" yazısı dikkat çekti.

Olay, 7 Şubat'ta Esenyurt Saadetdere Mahallesi 1. Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, Berat Çağlak (19) iki gün önce küfürleştiği iddiasıyla kavga ettiği çocukluk arkadaşı 17 yaşındaki U.T. ile saat 18.15'te sokakta karşılaştı. İkili arasında çıkan arbede sırasında U.T., Çağlak'ı bıçaklayarak ağır yaraladı. Çevredeki vatandaşların araya girmesine rağmen bıçaklamaya devam eden U.T. olay yerinden kaçtı. Çağlak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çağlak'ı öldüren çocukluk arkadaşı U.T. Çocuk Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı. U.T. buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Maltepe Cezaevi'ne gönderildi.

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Yaşanan olay sonrası Çağlak'ın ölmeden kısa süre önce çektirdiği fotoğrafında arkasında bulunan otomobilin camında, "Katilimin kim olduğunu biliyorum. Fakat sen bir gün sevilmediğin bir yürekte kim vurduya gideceksin..." yazması dikkat çekti. Öte yandan geriye iki arkadaşın birlikte çektirdiği bir de fotoğraf kaldı.

"KENDİMİ SAVUNMAK İÇİN BIÇAKLADIM"

Polisteki ifadesinde U.T.'nin alkollü olduğunu iddia ettiği arkadaşının kendisine saldırdığını, kendisini korumak için arkadaşını bıçakladığını söylediği öğrenildi.

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"BERABER BÜYÜDÜLER"

Mahalledeki bir esnaf ise iki arkadaşın beraber büyüdüklerini söyleyerek, "Arkadaştı bunlar. Niye kavga ettiler. Ben de bilmiyorum. Biri 16 diğeri 18 yaşında. Çocukluk arkadaşıydılar. Beraber büyüdüler, ettiler. Bizim de sevdiğimiz gençlerdi. Ondan dolayı da üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Ben hiç bir sorun görmedim aralarında" dedi.

DHA

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