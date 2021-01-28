Esenyurt’ta kumarhane baskınında ilginç sözler: Başından beri bu ortamdayım

Koronavirüs salgını sürecinde alınan tedbirler kapsamında denetimlerini aralıksız sürdüren Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polis ekipleri Fatih Mahallesi Bahçeyolu Caddesi üzerinde bir iş merkezinin ikinci katında açık kıraathane olduğu ve içeride kumar oynandığı ihbarını aldı. Polis ekipleri söz konusu adrese yaptığı operasyonda ruhsatsız kıraathane içerisinde 2 ayrı odada toplam 18 kişinin kumar ve kağıt oyunu oynadığını çay ve sigara tükettiğini tespit etti.

İŞ YERİ MÜHÜRLENDİ

Polis ekipleri hem yasak olan kumar oyunu oynandığı hem de hıfzıssıhha kurallarına uyulmadığını tespit ettiği kişiler hakkında toplam 3 bin 469’ar liradan toplam 62 bin 442 lira para ceza tutanağı düzenledi. Ruhsatsız olan iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

"HASTA OLMADIM, KORONAYA İNANMIYORUM"

Cezai işlem uygulanan vatandaşlardan birisinin sözleri ise 'bu kadarına pes' dedirtti. Daha önce de pandemi sürecinde kendisine 3 kez ceza uygulandığını bununla birlikte ise 4 olduğunu söyleyerek, "Koronaya inanmıyorum. Korona çıktığından beri ben bu ortamdayım, hasta olmadım" demesi pes dedirtti.

(İHA)

