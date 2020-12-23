HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

23.12.2020 11:40 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Esenyurt'ta kuyumcu soygununu anne ve kızı engelledi

Esenyurt'ta işlettikleri kuyumcuya gelen anne ve kızı dükkanlarını açtıkları sırada yüzleri kar maskeli iki şüpheli soygun girişiminde bulundu. Anne ve kızı soygunculara karşı koyarak alarmı çalıştırdı. Anne-kız alarm sesiyle kaçmaya başlayan soyguncuları kovalarken, yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay saat 09.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 1987 sokakta yaşandı. Bir sitenin otoparkındaki otomobilin arkasına saklanan yüzleri kar maskeli iki kişi, iş yeri sahipleri dükkanlarını açtığı sırada kuyumcuya yöneldi. Kimliği belirsiz şüpheliler, dükkan sahibi Yıldız Çakıl Zenbil'e kapıyı açıp içeri girmelerini söyledi. Üniversite öğrencisi Deniz, şüphelilere karşı çıkarak çığlık atmaya başladı. Anne Zenbil, ise kapıyı kapatıp, alarmı çalıştırdı. Alarm sesiyle panikleyen şüpheliler olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Dükkanlarının önünde donakalan anne ve kızı bir süre bekledikten sonra şüphelilerin peşlerinden koştu. Yaya olarak kaçan şüpheliler izlerini kaybettirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Amirliği ekipleri iki şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

"İÇERİ GİR DEDİLER İTTİM BEN DE"

İşletmeci annenin kızı Deniz, "Annemle sabah dükkanı açmaya geldik. Annem eğilip kapıyı açarken ben de etrafa bakıyordum . İki tane kar maskeli kişinin, bize doğru yürüdüğünü gördüm. Anneme "dur açma" dedim annem de tiplere bak dedi. Bana "gir içeri" dediler ben de ittim. O sırada alarm çalmaya başlayınca kaçtılar. Biz şoku atlatınca arkalarından 300 metre kovaladık. Çok korktuk gerçekten çığlık çığlığa koştuk. Şok olduk reflekslerimizle hareket ettik." dedi.

f363aa8376079af3bd8f3dce47ca9132

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün Kilolu halinden eser kalmadı! Duygu Özaslan'ı bir de şimdi görün
Can Dündar'ın cezası belli olduCan Dündar'ın cezası belli oldu
82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!82 milyon TL'yi aşan ikramiyeli çekiliş sonuçları belli oldu!

En Çok Okunan Haberler

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Değişimiyle şaşırttı! 22 kilo verdi

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Koronavirüs aşısında KDV oranı belli oldu

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli sağanak ve kar uyarısı!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Dünyanın en iyi dizileri arasına girdi!

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Edirne Belediye Başkanı Gürkan'dan kuraklık açıklaması: Faciaya doğru gidiyoruz

Belediye başkanından korkutan açıklama: Faciaya doğru gidiyoruz

Son dakika! Can Dündar'ın cezası belli oldu

Can Dündar'ın cezası belli oldu

Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan koronavirüs açıklaması: Virüsün canlı kalma süresi 10 kat arttı

Prof. Dr. Ateş Kara'dan korkutan açıklama: 10 kat arttı

Antalya'da iğrenç olay! Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!

Rus kadının boğazına bıçak dayayıp taciz etti!

Görenler şaşkına döndü! 'Koronaya ilaç aramayın' diyerek çiğ yedi

Görenler şaşkına döndü! 'Koronaya ilaç aramayın' diyerek çiğ yedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ilk yorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AİHM'in Selahattin Demirtaş kararı ile ilgili ilk yorum

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.