HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler
  4. Esenyurt'ta "laf atma" kavgası meydan savaşına döndü! Taşla sopayla birbirlerine saldırdılar

Esenyurt'ta "laf atma" kavgası meydan savaşına döndü! Taşla sopayla birbirlerine saldırdılar

13.05.2021 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta iki aile arasında başlayan laf atma tartışması bir anda meydan savaşına döndü. Taşlı sopalı kavgada çok sayıda kişi yaralanırken, polis olayla ilgili çalışma başlattı

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi.

ONLARCA KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında “laf atma” tartışması çıktı. Önce çocukların başlattığı tartışma aile büyüklerinin de katılmasıyla bir anda büyüdü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taşmasıyla savaş alanına döndü.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attıTuttuğu balığın fotoğrafını çeken genç, farkında olmadan bir ilke imza attı
Akıllara durgunluk veren anlar! Delinen tavandan böyle düştüAkıllara durgunluk veren anlar! Delinen tavandan böyle düştü
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Tansiyonu tırmandıracak açıklama! İsrail'i böyle savundu

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

Ayasofya'da 87 yıl sonra ilk Ramazan Bayramı namazı

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Kan donduran görüntüler! Filistinli diye linç etmeye çalıştılar

Böyle sitem etti: İslam alemi ayağa kalktı ama...

Böyle sitem etti: İslam alemi ayağa kalktı ama...

Baba- kızın benzerliği sosyal medyada olay oldu

Baba- kızın benzerliği sosyal medyada olay oldu

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

Beşiktaş-Fatih Karagümrük maçıyla ilgili olay iddia!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

11 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

Bakan Koca açıkladı: İşte vaka sayısı en çok azalan iller

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

İçişleri Bakanlığı duyurdu! Şehit aileleri muaf olacak

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Akşener ve İmamoğlu'nun konvoyunda tartışma

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.