Esenyurt'ta "laf atma" kavgası meydan savaşına döndü! Taşla sopayla birbirlerine saldırdılar

Olay, dün akşam saatlerinde Esenyurt Bağlarçeşme mahallesinde meydana geldi.

ONLARCA KİŞİ BİRBİRİNE GİRDİ

İddiaya göre, komşu olan iki aile arasında “laf atma” tartışması çıktı. Önce çocukların başlattığı tartışma aile büyüklerinin de katılmasıyla bir anda büyüdü. Apartman içinde başlayan kavga caddeye taşmasıyla savaş alanına döndü.

KAVGA ANI SANİYE SANİYE KAMERADA

Yumruk, taş, sopaların kullanıldığı kavgada çok sayıda kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen polis ekipleri iki aileyi ayırarak olayı başlatan şahısları gözaltına aldı. Yaşanan olaylar ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

(İHA)

