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Esenyurt'ta lüks rezidanstan daire alanlar hayatının şokunu yaşadı! Santim santim satmışlar

23.03.2022 11:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta bulunan lüks rezidanstan daire alan kişiler başına gelenlerle şaşkına döndü. 224 dairelik rezidansın, santim santim tapulanarak 780 kişiye satıldığı ve 150 milyonluk vurgun yapıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre, evlerini görmek için rezidansa gelen hak sahipleri, eli silahlı kişilerce darp edildi ve silahla yaralandı. Projeyi yapan müteahhit firma yetkilisi, binanın dış cephesine "Bu projede sahte satışlar var" yazısı astı.

Esenyurt'ta lüks rezidanstan daire alanlar hayatının şokunu yaşadı! Santim santim satmışlar

Esenyurt'ta Hayrettin Paşa Mahallesi'nde 3 bloktan oluşan rezidans projesinden daire alan vatandaşlar, hayatını şokunu yaşadı. Projenin küçük ortağının, eli silahlı bir çete ile birlikte lüks rezidanstaki 224 daireyi toplamda 780 kişiye sahte belgelerle satarak 150 milyonluk vurgun yaptığı iddia edildi. Tapu kayıtlarında daire aldığını sanan çoğu yabancı uyruklu mağdurların, ödedikleri milyonlarca liranın aslında 1 santimetreye ödendiği ileri sürüldü. 600’ü aşkın mağdurun durumu yargıya taşıdığı öğrenilirken, inşaata 22 milyon dolar harcayan müteahhidin siteye giremediği öne sürüldü. Parasını verip dairesine geçmek isteyen mağdurların ise rezidansı mesken tutan kişiler tarafından siteye alınmadığı iddia edildi. Kendi yaptığı rezidansa giremediğini kaydeden müteahhit firma yetkilisi Metin Uçar, binanın dış cephesine "Bu projede sahte satışlar yapılmaktadır" pankartı astı.

''KENDİ YAPTIĞIM REZİDANSA GİREMİYORUM''

Projeyi hayata geçiren şirketin yetkilisi Metin Uçar, "Projede bahsi geçen arsanın yüzde 73’lük kısmı şirketimize ait. Toplamda 224 daire ve 14 işyeri bulunuyor bu projede ve ben toplamda 44 milyon TL para harcadım. Biz bu projenin yüzde 90’lık kısmını yıllar içinde tamamladık ve ortağımın yanlış davranışları nedeniyle çıkmaza girdik. 224 dairelik bu projede ortaklarımızın yanlışı nedeniyle yaklaşık 780 satış oldu. Bu satışlar tamamıyla sahte evraklarla ve yetkisiz şekilde oldu. Benim kaşe ve belgelerimi taklit ederek yasadışı bir şekilde satış yaptılar. Bu yöntemle hala insanları dolandırmaya devam ediyorlar. Biz de bu durumu mağdurlar ile yargıya taşıdık. Şu anda o binalara ne ben ne de hak sahibi müşterilerimiz girebiliyor. Çünkü o rezidansa eli silahlı bir çete yerleşti. Bu silahlı insanlar bizi oraya sokmayarak hala yasadışı satış yapmaya çalışıyorlar. Hatta sözde ev satışı dışında insanları içeri alarak ev kiralıyor, ortak giderler için para topluyorlar. Ben bu durumun düzeltilmesi için 7 kez şufa davası açtım ama bir sonuç alamadım. Bu süreçte tehdit ve darp edildim. Benim dışımda da geçtiğimiz günlerde daire sahibi bir vatandaş evine girmek isteyince silahla vurularak yaralandı. Devletimizin bir önce bu duruma el atmasını bekliyoruz” diyerek yaşadıklarını anlattı.

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''DAİRELERİMİZİ ONLARCA KİŞİYE SATMIŞLAR''

Bütün birikimini bu projeye yatırdığını belirten mağdurlardan Ufuk Sekreter, “Ben arsa payı üzerinden rezidansta daire almıştım. Toplamda 5 daire var ve projenin ilk başında bu işe başladım. Daha sonrasında öğrendik ki bu projeye eli silahlı bir çete dahil olmuş. Bu çete bir daire payı olan arsa karşılığını özellikle yabancılara satmış. 40-50 kişiye bir dairenin satıldığı olmuş. 1 santimetre, 10 santimetre, 1 metrekareye böldükleri arsa paylarını, onlarca vatandaşa ev parasına satmışlar. Yani bizim dairelerimizi 30, 40 hatta 50 kişiye bölüştürerek satmışlar. Bu insanlar hala sahte belgelerle satış yapmaya devam ediyorlar ve bu işten 150 milyon TL’lik haksız kazanç elde ettiler. Ben 2013 yılından beri bekliyorum bu daireleri, bütün birikimimi bu projeye yatırmıştım. Geçtiğimiz hafta ise bir mağdur arkadaşımızın dairesini görmek isteyince başına gelmeyen kalmadığını duyduk. Bu eli silahlı çete tarafından bacağından vurulmuş” dedi.

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''1 METREKARELİK YERİ 1 MİLYON 50 BİN TL'YE SATTILAR''

Müvekkilinin yaşandığı mağduriyeti anlatan Avukat Birsel Baran, “Yabancı uyruklu müvekkilim Esenyurt’tan 3 oda 1 salon daire aldığını söyledi. İlerleyen süreçte ise satılan daireye gittiğini, tapusunu aldığını ve hatta tadilat dahi yaptığını belirterek evini teslim alamadığını söyledi. Bizde bunun üzerine 13 Mart günü daireyi teslim almak için polis eşliğinde bahsi geçen rezidansa gittik. Oradaki görevliler ise dairenin bize satılmadığını, orada başka insanların oturduğunu söylediler. Daha sonrasında müvekkilim evraklarını inceledim ve tapu senedinde 1 metrekarelik yerin 1 milyon 50 TL’ye satıldığını gördüm. Bu şekilde dolandırıldığımızı anlayarak tekrardan polis eşliğinde dairemize gittik. Gördük ki bize satılan yerde insanlar oturuyor. Bunun dışında ise bize satılan 3 oda bir salon dairenin gösterdikleri 1 oda bir salon daire ile aynı olmadığını gördük” diye konuştu.

BACAĞINDAN VURULDU

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta aynı rezidanstan ev alan bir kişi, dairesini görmek için gittiği sırada rezidansı mesken tutan silahlı şahıslar tarafından bacağından vuruldu. Yaşanan o silahlı yaralama olayı ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Esenyurt
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