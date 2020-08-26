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Esenyurt’ta lüks sitede korkunç olay! 11. kattan süs havuzuna düşerek öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2020 12:58 | Son Güncelleme

Esenyurt’ta lüks sitenin 11. katında ailesi ile birlikte oturan bir kişi, süs havuzuna düşerek feci şekilde can verdi. Feci olay, sitenin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Esenyurt’ta lüks sitede korkunç olay! 11. kattan süs havuzuna düşerek öldü

Olay, Esenyurt Koza Mahallesi’nde lüks bir sitede yaşandı. Edinilen bilgiye göre, sabah saat 09.00 sıralarında sitenin 11. katında ailesi ile yaşayan Cemal Türköz (50), kahvaltı yaptıktan sonra hava almak için balkona çıktı. Bu sırada Türköz’ün yakınları aşağıdan gelen sesler üzerine balkona çıkınca Türköz’ü hareketsiz bir şekilde süs havuzunun içerisinde gördü. Türköz’ün düştüğünü gören vatandaşlar ise hemen süs havuzuna girerek dışarı çıkardılar. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. 112 ekipleri tarafından kontrol edilen adamın hayatını kaybettiği belirlendi. Aşağı inen aile yakınları olay karşısında şok olarak uzun süre kendilerine gelemedi. Polis ekipleri, olay yerini güvenlik şeridi ile kapatarak incelemelerde bulundu.

Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu incelemenin ardından belli olacak.

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(İHA)

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