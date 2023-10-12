HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti

Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti

12.10.2023 07:12 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bir markete silahla ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı. Olayda şans eseri kimse yaralanmadı.

Esenyurt'ta markete silahlı saldırı! Çok sayıda kurşun isabet etti

Olay, saat 01.00 sıralarında Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, motosikletle gelen kimliği belirsiz kişiler, bulvar üzerinde bulunan bir markete ateş açtı. Markete çok sayıda kurşun isabet ederken, şüpheliler ise motosikletle hızla kaçtı.

2

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Şans eseri yara almayan market çalışanları durumu polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, markette detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Polisin olayla ilgili incelemesi sürüyor.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul için 'ortak aday' iddiası! Gelecek, Saadet ve DEVA...İstanbul için 'ortak aday' iddiası! Gelecek, Saadet ve DEVA...
İsrail'den ilk resmi açıklama geldi: 'Elimizden geleni yapacağız'İsrail'den ilk resmi açıklama geldi: 'Elimizden geleni yapacağız'
Biden'dan İran'a gözdağı! "Dikkatli olun!"Biden'dan İran'a gözdağı! "Dikkatli olun!"
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt silahlı saldırı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

"Koca Arıyorum" pankartıyla dolaştı

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

Fiyatı yarıya indi! Samsonite çantada kaçırılmayacak büyük fırsat

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

"Bir fiyatına üç" kampanyasına katıldı! Hayatını kaybetti

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Türk fenomen Şili'de şaşkına çeviren bir yöntemle soyuldu

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Philips'ten Karaca'ya, Camper'dan Levi's'a binlerce üründe kaçırılmayacak indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.