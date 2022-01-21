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  4. Esenyurt'ta marketten hırsızlık! Binlerce liralık ton balığı çaldılar

Esenyurt'ta marketten hırsızlık! Binlerce liralık ton balığı çaldılar

21.01.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir markete dadanan yabancı uyruklu üç hırsızın ton balığı tutkusu görenleri şaşkına çevirdi. Aralarından birinin kar maskeli olduğu görülen şahısların, defalarca girdikleri marketten toplam 5 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi. Son yaşanan olayda ise, durumu fark edip tepki gösteren kadın çalışanlar, kaçmaya çalışan hırsızların itmesiyle hafif şekilde yaralandı. Yaşanan o anlar kameraya yansıdı. İşte Esenyurt'taki ton balığı hırsızlığının detayları!

Esenyurt'ta marketten hırsızlık! Binlerce liralık ton balığı çaldılar

Şaşkına çeviren olay, geçtiğimiz gün akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, yabancı uyruklu olduğu söylenen üç hırsız, girdikleri zincir marketten çok sayıda ürün çaldı. Daha önce de aynı marketten defalarca hırsızlık yaptığı öğrenilen şahısların, çalışanların yaptığı ürün sayımlarına göre yaklaşık değeri toplam 5 bin TL’lik ürün çaldığı öğrenildi.

Markete son defa girdiklerinde ise şahısların hırsızlık yaptığını fark eden çalışanlar, müdahale etmeye çalıştı. Karşılaştıkları tepkiye aldırmayan hırsızlar, marketten çıkmaya çalışırken, kendisini engellemek isteyen kadın çalışanı da iterek hafif şekilde yaraladı. Diğer çalışanın ise karnına yumruk atan hırsızlar, koşarak kayıplara karıştı.

BİNLERCE LİRALIK TON BALIĞI ÇALDILAR

Son günlerde hırsızların adeta mesken tuttuğu markette yaklaşık değeri toplam 5 bin TL olan gıda ürünü çalındı. Hırsızların özellikle çaldığı ton balığı ise dikkat çekti. Birçok defa markete gelerek ton balığı çalan şahıslar, binlerce lira değerindeki ürünleri kıyafetlerinin içine doldurarak kayıplara karıştı. Son defa geldiklerinde ise çalışanı iterek yaralanmasına sebep olan şahısların hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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