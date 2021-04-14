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  4. Esenyurt'ta 'mavi su' şaşkınlığı! Rögardan fışkırdı

Esenyurt'ta 'mavi su' şaşkınlığı! Rögardan fışkırdı

14.04.2021 09:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta dereden akan mavi renkte su bu kez rögardan fışkırdı. Caddenin büyük bölümü maviye boyanırken çevre sakinleri tedirginliklerini dile getirdi.

Esenyurt'ta 'mavi su' şaşkınlığı! Rögardan fışkırdı

Akçaburgaz Mahallesi'nde bulunan sanayi sitesi içerisinden kalan bir caddedeki rögardan mavi su fışkırdı. Cadde boyunca akan mavi su çevre sakinlerini tedirgin etti.

İki gündür rögardan mavi su çıktığı öğrenilirken, caddenin büyük bölümü maviye boyandı.

Rögardan taşan mavi su havadan görüntülendi.

Çok sayıda tekstil fabrikasının bulunduğu bölgede çalışan bir kişi, "Hep mavi renk akıyor. Yetkilileri aradık geldiler, baktılar, gittiler. Aynı böyle devam ediyor. Tedirgin oluyoruz" diye konuştu.

Esenyurt'ta bulunan Haramidere de geçtiğimiz haftalarda rengarenk akmıştı.

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Dere, mavi, kırmızı, yeşil ve siyah akarken görüntülenmişti.

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(DHA)

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Esenyurt

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