Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Bisiklete binme bahanesiyle küçük çocuğu taciz etti

Mide bulandıran olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. 38 yaşındaki H.M.D., 8 yaşındaki bir kız çocuğunu bisiklete binme bahanesiyle taciz etti. Çevredekilerin olayı fark etmesi sonucu polisin gözaltına aldığı tacizci tutuklandı.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Mevlana Mahallesi'nde 12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, H.M.D. isimli şüpheli, bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına geldi. Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti. Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, müdahale etti. Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevrekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü.

TUTUKLANDI

Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

