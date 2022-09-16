HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Bisiklete binme bahanesiyle küçük çocuğu taciz etti

Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Bisiklete binme bahanesiyle küçük çocuğu taciz etti

16.09.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da bir kişi, bisiklete binme bahanesiyle 8 yaşındaki kız çocuğunu taciz etti. Çevredekilerin ihbarı sonucu yakalanarak polise teslim edilen tacizci tutuklandı. Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta mide bulandıran olay! Bisiklete binme bahanesiyle küçük çocuğu taciz etti

Mide bulandıran olay, İstanbul Esenyurt'ta meydana geldi. 38 yaşındaki H.M.D., 8 yaşındaki bir kız çocuğunu bisiklete binme bahanesiyle taciz etti. Çevredekilerin olayı fark etmesi sonucu polisin gözaltına aldığı tacizci tutuklandı.

POLİSE İHBAR ETTİLER

Mevlana Mahallesi'nde 12 Ağustos Pazartesi günü öğle saatlerinde, H.M.D. isimli şüpheli, bisiklet süren 8 yaşındaki E.H.K.'nın yanına geldi. Bisiklete binen şüpheli, çocuğu da ön tarafa binmesi için ikna etti. Şüphelinin bisiklet üzerinde kız çocuğunu taciz ettiğini fark edenler, müdahale etti. Şüpheliyi bisikletten kaldıran çevrekiler, polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi karakola götürdü.

Antalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılarAntalya'da iğrenç olay! Anne ve kızına zorla fuhuş yaptırdılar

TUTUKLANDI

Yaşanan taciz anları ise bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.M.D., çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kendisine 'mehdi' diyen cinayet sanığından kan donduran sözlerKendisine 'mehdi' diyen cinayet sanığından kan donduran sözler
Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!Akşener, Kılıçdaroğlu ve Yavaş'ın katıldığı toplantıda hareketli anlar!
Sosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtıSosyal medyada gündem olmuştu! Bakan Soylu'dan 'küfürleşme' yanıtı
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt taciz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Ucuz konuttan sonra herkesin gözü kulağı otomobilde!

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Rıdvan Dilmen canlı yayında çok sinirlendi! Programı erken bitirmek zorunda kaldılar...

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Düzce'de ilginç olay! Bir lisede okul müdürü kendisine özel tuvalet yaptırdı

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Görüntüler cepheden geldi! Azerbaycan askerleri Ermeni askerin yarasını böyle sardı! 'Korkma yaşayacaksın'

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Sosyal konut çıkışı gündem olmuştu! Canlı yayında açıkladı: İlk kez söylüyorum...

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

Türkiye'den flaş hamle! Hepsi Bakanlığa çağrılacak

İlginizi Çekebilir

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Tepki çeken görüntüler! Umre ziyaretini Kraliçe’ye adadı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Prize takınca saç kurutma makinesi bomba gibi patladı

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Ünlü isimler bu ürünleri kullanıyor! Saç sakal bakım rutininize mutlaka eklemelisiniz

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

100 bin dolarlık aracıyla geçerken gördüğü evsizlere ağladı!

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.