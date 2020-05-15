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  4. Esenyurt'ta minibüsler yine tıka basa dolu! Yolcular şikayetçi

Esenyurt'ta minibüsler yine tıka basa dolu! Yolcular şikayetçi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2020 09:32 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt'ta yapılan denetimler sonucunda yüzde elli kuralına uymayarak, fazla yolcu taşıyan 3 minibüs şoförüne ceza kesildi. Yolcular, koronavirüs tehlikesinin farkında olduklarını uyarılarının şoförler tarafından dikkate alınmadığını söyledi.

Esenyurt'ta Fatih Sultan Mehmed Caddesi üzerinde Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından dün akşam saatlerinde yapılan denetimde yüzde 50 kuralına uyan minibüslerin sürücülerine teşekkür edildi. Ancak, denetimler sırasında 3 minibüsün tıka basa yolcu taşıdığı, tüm koltukların dolu olduğu ve ayakta çok sayıda yolcu bulunduğu belirlendi. Bir minibüste dışarı çıkmaları yasak olan bir bebeğin de bebek arabasında taşındığı göze çarptı. Bu minibüslerin sürücülerine 3 bin 284'er TL ceza kesildi.

'CEZAYI BEN ÖDÜYORUM SENİ Mİ ÖDÜYORSUN?'

Yolcular, koronavirüs tehlikesinin farkında olduklarını uyarılarının şoförler tarafından dikkate alınmadığını söyledi. Bir yolcu sabah saatlerinde fazla yolcu alan minibüs şoförü ile tartıştığını kendisine, "Cezayı ben ödüyorum sen mi ödüyorsun?" dediğini belirterek, "Ona, 3 lira kazanacağın parayla sağlığımla oynayamazsın' dedim. Az önce aradım yine şikayet ettim" dedi.

Bir başka minibüste bulunan evlerine dönen iki sağlık personeli de CİMER'e defalarca minibüs şoförlerini şikayet ettiklerini belirtirken, "Şoförler, fazla yolcu alırım ceza öderim' diyor. Oturarak gitmeyi tercih ediyoruz. Ancak çok sayıda ayakta yolcu alıyorlar" dedi.

Kaynak: DHA

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