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  4. Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı saniye saniye görüntülendi: Kadın perişan haldeydi

Esenyurt'ta ortalığı savaş alanına çevirdi! Kaza anı saniye saniye görüntülendi: Kadın perişan haldeydi

26.05.2022 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yabancı uyruklu sürücü, aracıyla önce yayaya olay yerinden kaçmaya çalışırken de 3 otomobile çarparak ortalığı savaş alanına çevirdi. O anlar güvenlik kamerasına yansırken olay yerine gelen bir vatandaş, "Önce bir kadına çarptı. Sonra da o panikle gelip, bizim binaya çarpıyor. Kadının durumu iyi. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kadın perişan bir haldeydi'' dedi.

Olay, 20 Mayıs Cuma akşam saatlerinde Bağlarçeşme Mahallesi'nde bulunan sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Maohammad Ali hafif ticari aracını park alanından çıkarırken, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç, o sırada yolda yürüyen Naciye Ö.'ye çarptı. Kadın kaza sonucu yaralanırken, sürücü olay yerinden hızla uzaklaştı.

KAÇMAYA ÇALIŞIRKEN BAŞKA ARAÇLARA VURDU

Kazadan sonra kaçmaya çalıştığı iddia edilen Maohammad Ali'nin kullandığı araç, bu kez de başka bir sokakta park halindeki 3 araca çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Yaralanan kadın, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kadının durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen sürücü daha sonra serbest bırakıldı. Kaza anı ise çevredeki bir apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

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"KADIN PERİŞAN BİR HALDEYDİ"

Kaza sonrası olay yerine gelen Murat Yeni, "Önce bir kadına çarptı. Sonra da o panikle gelip, bizim binaya çarpıyor. Kadının durumu iyi. Geldiğimizde burası kalabalıktı. Kadın perişan bir haldeydi. Biz de bir şey yapamadık" dedi.

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(DHA)


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Esenyurt
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