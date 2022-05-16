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  4. Esenyurt'ta ortalık savaş alanına dönmüştü! İstanbul Emniyetinden kavga açıklaması

Esenyurt'ta ortalık savaş alanına dönmüştü! İstanbul Emniyetinden kavga açıklaması

16.05.2022 22:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta çocukların oyun oynarken başlattığı ve ailelerin karışmasıyla büyüyen kavgada, onlarca kişi sokak ortasında birbirine girmişti. Ortalığın savaş alanına döndüğü kavgada 4 kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ise, sosyal medyada yabancı uyruklu şahısların kavga ettiği ve ortalığa rastgele ateş açtıkları yönündeki paylaşımların doğru olmadığını açıkladı.

Esenyurt Çınar Mahallesi'nde 1 Mayıs günü yaşanan kavgada, sokakta oyun oynayan T.Ç. ve İ.A. isimli çocuklar ile B.S. ve E.S. isimli çocuklar arasında çıkan kavgaya ailelerde karışınca ortalık savaş alanına dönmüştü.

POLİS HAVAYA ATEŞ AÇARAK KAVGAYI AYIRMIŞTI

İki taraftan onlarca vatandaş sokak ortasında birbirine saldırırken, çevredekiler durumu polise haber vermiş, olay yerine gelen polis ise tarafları ayırmak için havaya ateş açmıştı. Polis tarafların dağılmasının ardından olaya karışan T.Ç., İ.A., B.S. ve E.S. isimli 4 kişiyi gözaltına aldı.

'SURİYELİ' PAYLAŞIMI PROVOKASYON ÇIKTI

Öte yandan, kavgaya ilişkin “Hüseyin Hakkı Kahveci” mahlası ile sosyal medya hesabından provokasyon amaçlı paylaşımlarda bulunan bir şaibeli, yabancı uyruklu şahısların kavga edip etrafa rastgele ateş ettiği şeklinde iddialar ortaya atmıştı. Yazılan iddiaların gerçeği yansıtmadığı tespit edildi. Kavgaya karışan tarafların Suriye uyruklu olmadığı belirtilirken, İstanbul Emniyeti, kavgaya karışan şahısların Türk vatandaşı olduğunu açıkladı. (İHA)

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