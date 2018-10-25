Esenyurt'ta palet fabrikasındaki yangından ilk kareler

Yangının kontrol altına alınması için 12 ilçenin itfaiye ekipleriyle birlikte hareket edildi. Esenyurt Belediye Başkanı, yangının çıkış sebebiyle ilgili bir bilgiye ulaşılmadığı bilgisini paylaştı. 98 araç ve 180 personelin müdahale ettiği yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.

1 / 13 Esenyurt'ta bulunan ahşap palet üretimi yapan bir fabrikada yangın çıktı. Çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Alevler alüminyum ve tekstil üretimi yapan diğer fabrikalara da sıçradı. Son dakika habere göre, fabrikada kimyasalların yer aldığı, yer yer patlama seslerinin duyulduğu bildirildi.

2 / 13 ESENYURT BELEDİYE BAŞKANI: CAN KAYBI YOK Esenyurt Belediye Başkanı Murat Alatepe, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, "Çıkış sebebiyle ilgili bir bilgi yok. Can kaybı yok. Yandaki iş merkezine de sıçramış durumda. Yangının çıkış noktası palet fabrikası, ahşap olmasından dolayı sıçramış" dedi.

3 / 13 İBB: 12 İLÇENİN EKİPLERİYLE MÜDAHALE EDİLDİ İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada ise Esenyurt Akçaburgaz'da yaklaşık 4 bin metrekare açık alanda paletlerde yangın çıktığı bildirildi.

4 / 13 Yangının 3 katlı ve 4 katlı iş yerlerine de sirayet ettiği belirtilen açıklamada, "Yangın kontrol altına alınıyor" denildi.

5 / 13 Açıklamada, yangına İstanbul Büyükşehir, Esenyurt, Avcılar, Beylikdüzü, Mimarsinan, Başakşehir, Hadımköy, Bakırköy, Şişli, Fatih, Bağcılar, Kartal, Kadıköy, Sultangazi ve Silivri itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği aktarılarak, olay yerine Hamidiye'den su tankerlerinin gönderildiği kaydedildi.

6 / 13 İSTANBUL VALİLİĞİ: YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI İstanbul Valiliği, yangında ölü ve yaralının olmadığını belirterek, 98 araç ve 180 personelin müdahale ettiği yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

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