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Esenyurt'ta pazar yeri karıştı! "Tezgâhımı devirdin" kavgasında birbirlerine girdiler

30.10.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta kapalı pazar alanında pazarcılar arasında "Tezgâhımı devirdin" kavgası, polisin araya girmesiyle son buldu. Kavgada pazarcıların birbirine tahta kasaları fırlatması ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Esenyurt'ta pazar yeri karıştı! "Tezgâhımı devirdin" kavgasında birbirlerine girdiler

Olay, dün öğlen saatlerinde Akevler Mahallesi’nde bulunan kapalı pazar alanında meydana geldi. İddia göre, bir pazarcı diğerinin tezgahına araçla çarpınca tezgah devrildi. Pazarcılar arasında "Tezgâhımı devirdin" tartışması yakınlarının da araya girmesiyle kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada pazarcılar tahta kasa ve sopaları da birbirine fırlattı. Kavga sonra 2 kişi darptan dolayı hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polisin gelmesiyle taraflar sakinleştirildi.

Yaşanan kavga anları ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile saniye saniye kaydedildi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt
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