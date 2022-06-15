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Esenyurt'ta "pes" dedirten hırsızlık: İş yeri sahibi şaşkına döndü! Kadın kılığına girip...

15.06.2022 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta yaşanan hırsızlık olayı adeta "pes" dedirtti. İddiaya göre, kadın kıyafetleri giyerek girdiği iş yerinin bahçesinden sandalye ve masa ayağı çalan hırsız kayıplara karışırken, rahat tavırları ise kamera görüntülerine yansıdı. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen ve kuvvetinden dolayı hırsızın erkek olduğunu düşünen iş yeri sahibi, "İzlediğimde halterci olduğunu düşündüm. O kadar zayıf bir insan nasıl o demiri kaldırabildi?" şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta "pes" dedirten hırsızlık: İş yeri sahibi şaşkına döndü! Kadın kılığına girip...

İstanbul Esenyurt'ta kadın kıyafetleri giyerek bir iş yerinin bahçesine giren hırsız, sandalye masa ayaklarını çaldı. Görüntüleri izlediğinde şaşkına dönen iş yeri sahibi, "O kadar zayıf bir insan nasıl o demiri kaldırabildi?" şeklinde tepki gösterdi.

Olay, dün sabah saatlerinde Esenyurt Cumhuriyet Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, kadın kılığına giren bir şahıs, kadın kuaförüne ait bir işletmenin bahçesinde girdi. Burada bulunan sandalye ve demir masa ayaklarını büyük bir rahatlık ile çalan şahıs olayın ardından kayıplara karıştı. Yaşanan o sıra dışı hırsızlık anları ise saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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İŞ YERİ SAHİBİ, ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Yaşanan hırsızlığı anlatan iş yeri sahibi Merve Akkoyun, “Sabah iş yerine geldim ve bahçede duran ahşap masamın ayağının ve sandalyelerimin yerinde olmadığı gördüm. Kadın kılığına girdiğini düşündüğüm erkek bir hırsız bu eşyalarımı çalmış. İşin ilginç yanı, hırsız bir tutuşta kaldırarak götürüyor eşyaları. Bu sebeple erkek olduğunu düşünüyorum. Görüntüleri izlediğimde şahsın halterci olduğunu düşündüm. O kadar zayıf bir insan nasıl o demiri kaldırabildi? Onu da geçtim bahçenin içinden nasıl zorlanmadan çıkarabildin. Bu durum beni gerçekten ürküttü, kameranın caydırmaması ise daha da fazla korkutucu gerçekten. Çabuk paraya dönüştürebileceği şeyleri çalmış. Masanın demir ayaklarını ve sandalyeleri gitmiş. Bu eşyaları hurdacıya satıp hızlı para kazanmak istiyorlar diye düşünüyorum” dedi. (İHA)

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Esenyurt
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