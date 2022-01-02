HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta 'pes' dedirten olay! Kimisi lazer tuttu, kimisi 'Atla' diye tezahürat yaptı

Esenyurt'ta 'pes' dedirten olay! Kimisi lazer tuttu, kimisi 'Atla' diye tezahürat yaptı

02.01.2022 10:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, 22 katlı binanın 11’inci katında intihar girişiminde bulundu. Şahıs, polisler tarafından ikna edilmeye çalışılırken çevredeki vatandaşların davranışları ise 'pes' dedirtti. Uzun süren intihar girişimi sırasında kimisi çekirdek yiyip ‘Atla’ diye tezahürat yaptı, kimisi muhabirleri taklit etti, kimisi de şahsın gözüne lazer tuttu.

Esenyurt'ta 'pes' dedirten olay! Kimisi lazer tuttu, kimisi 'Atla' diye tezahürat yaptı

İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz gün bir intihar girişimi yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir kişi, 22 katlı binanın 11’inci katından intihar girişiminde bulundu. Uzun saatler süren intihar girişiminde çevredeki vatandaşların davranışları ise 'pes' dedirtti.

GÖREN EKİPLERİ ARADI

Olay, Esenyurt Kıraç’ta dün sabah 05.00 sıralarında saatlerinde başladı. Psikolojik sorunları olduğu öğrenilen bir şahıs 22 katlı binanın 11’nci katındaki balkona çıktı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar polis sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Şahıs saatlerce müzakereci polisler tarafından ikna edilmeye çalışıldı.

Başakşehir'de hareketli anlar! İntihar girişimini görenler telefonu çıkarıp canlı yayın açtıBaşakşehir'de hareketli anlar! İntihar girişimini görenler telefonu çıkarıp canlı yayın açtı

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Saatler boyunca balkonun korkuluklarından aşağıya sarkan adamı çevredeki vatandaşlar ise film izler gibi izledi. Vatandaşlar soğuk havaya aldırmadan olayı cep telefonu ile görüntülemek için adeta birbirleriyle yarıştı. Şahsın ikna çalışmalarının uzun sürmesi çevrede bulunan bazı vatandaşların eğlencesine dönüştü. Bazı gençler çekirdek alarak olayı film izler gibi izleyip ‘Atla’ diye tezahürat yapması dikkat çekti.

intihar3

GÖZÜNE LAZER TUTTULAR

Yaşanan olayda bazı duyarsız vatandaşların yaptıkları, kendilerince oyun olan hareketler görenleri şaşkına çevirdi. Şahıs ikna çalışmaları sırasında zaman zaman balkondan aşağıya doğru sarktı, bu sırada çevrede bulunan bir vatandaş, şahsın gözüne lazer tuttu. Şahsın lazerden etkilenmemesi faciayı önledi.

İzmir'de uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar ettiİzmir'de uzman çavuş tartıştığı kişiyi öldürüp intihar etti

İNTİHAR GİRİŞİMİ 15 SAAT SÜRDÜ

Balkondaki şahsı ikna etmek için uzun süre uğraşan polis ekipleri, şahsı ikna etmeyi başaramadı. 15’inci saat içinde şahsın balkondan tekrar sarkması üzerine kahraman polis memuru, hızlı bir şekilde hareket ederek şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanarak yakalayıp balkona aldı. Şahsı sakinleştiren polis ekipleri, daha sonra binadan çıkartarak polis merkezine götürdü.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılarKaşar peynirinde büyük hile! Süt fiyatları artınca bakın ne yaptılar
Taliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecekTaliban'dan yeni yasak! Buna da savaş açtılar: Kafaları kesilecek
Bu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacakBu bölgelerde yaşayanlar dikkat! Meteoroloji uyardı, kuvvetli olacak
Anahtar Kelimeler:
İntihar İstanbul Avcılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Ünlü futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Ezgi Yavuz ile evlendi!

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

Kahreden anlar! Polisler acı haberi veremedi

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

2022 emekli ve memur zammı belli oluyor!

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Marmaray ücretlerine zam! TCDD'den açıklama

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

Başladığı duyurulmuştu! Bakanlıktan 'depozito ücreti' açıklaması

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

Otomobil fiyatlarının yükselmesini bekliyorlar! Yeni görüntü geldi! Stokçuluk iddiası…

İlginizi Çekebilir

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.