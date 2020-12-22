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Esenyurt'ta pes dedirten olay! Onlarca İranlının kutlama için toplandığı mekana baskın

22.12.2020 08:18 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta pes dedirten olay! Onlarca İranlının kutlama için toplandığı mekana baskın

Esenyurt'ta İran uyruklu kişiler 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında camları film kaplı bir kafede buluşma düzenledi. Bir grubun da doğum günü kutladığı mekana polis ekiplerinin yaptığı baskının ardından işletme sahibi dahil 54 kişiye toplam 170 bin TL idari para cezası uygulandı. Polislerin mekanın neden açık olduğunu sorduğu işletme sahibi, "Hepsi paket servis" yanıtını verdi.

"Miss Uganda" ve "Pazar ayini" gibi yabancı uyruklu şahısların etkinlikleriyle gündeme gelen Esenyurt bu seferde İranlı bir grubun kutlamasıyla adından söz ettirdi.

Piri Reis Mahallesi Nazım Hikmet Bulvarı'nda bulunan bir kafede İran uyruklu kişiler, 'Şeb-i Yelda Gecesi Kutlaması' adı altında koranavirüs salgınına rağmen etkinlik düzenledi. Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kapalı görünen bir kafede kalabalık bir grubun toplandığı ihbarını aldı. Ekipler dışarıdan bakıldığında film cam sebebiyle içerisi görülemeyen kafeye baskın yaptı. Koranavirüsle mücadele kapsamında alınan önlemleri hiçe sayan kişiler, polisleri karşılarında görünce maskelerini taktı. Mekana bazı kişiler aileleri ve hatta evcil hayvanları ile gelirken, bir masanın da doğum günü kutlaması yaptığı görüldü.

“SADECE PAKET SERVİS VAR"

Mekanın basıldığı anlarda ise polis ekipleriyle mekan sahibi arasındaki ilginç diyalog kameralara yansıdı. Türkçe bilmediğini iddia eden işletme sahibine, polis ekipleri kafenin neden açık olduğunu sordu. Masalarda meyve tabakları ve içeceklerin bulunmasına rağmen işletme sahibi soruya, “Hepsi paket servis" diyerek cevap verdi.

MESAJLAŞMA PROGRAMI ORTAYA ÇIKARDI

Kafeye gelenlerin bir mesajlaşma programı üzerinden haberleştiği tespit edilirken, mesajda da 'Yelda Gecesi' kutlaması ifadelerinin geçtiği belirlendi. Polis, etkinliğe katılan İran uyruklu 54 kişiye koronavirüs tedirlerine uymadıkları gerekçesiyle toplam 170 bin TL idari para cezası uyguladı. Kafe zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.

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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNE KÖPEK GETİRDİLER

Yapılan baskın esnasında kameralara ilginç bir görüntüde takıldı. İran asıllı bir kişinin doğum günü partisine köpeğiyle geldiği görüldü. Polis ekiplerinin cezai işlem uyguladığı esnada “Miya” mekanda tur attığı görüldü.

ŞEB-İ YELDA KUTLAMASI

21 Aralık kış dönümünün bir diğer adı Şeb-i Yelda'dır. Başta İran olmak üzere birçok yerde Şeb-i Yelda günü kutlamaları yapılır.

(DHAİHA)

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