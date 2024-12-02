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  4. Esenyurt'ta polisi yaralayıp yanındaki çocuğu ve kendisini vurmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

Esenyurt'ta polisi yaralayıp yanındaki çocuğu ve kendisini vurmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

02.12.2024 20:49
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İstanbul Esenyurt'ta bir ihbar üzerine kendisini yakalamaya gelen polisleri yaraladıktan sonra yanındaki çocuğu ve kendini silahla vuran şüphelinin olay öncesi güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Esenyurt'ta polisi yaralayıp yanındaki çocuğu ve kendisini vurmuştu! Görüntüleri ortaya çıktı

Olay, dün gece 23.00 sıralarında Esenyurt Yenikent Mahallesi 670. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın 5’inci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sultangazi’de iki çocuğu arabaya alıp kaçıran M.Ö. isimli şüpheli, Esenyurt’a seyir halindeyken Y.K.O. isimli çocuk arabanın durmasını fırsat bilerek kaçtı.

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DURUMU POLİSLERE BİLDİRDİ

Polis karakoluna giden çocuk, durumu polis ekiplerine bildirdi. İddia üzerine şüphelinin evini tespit eden asayiş ekipleri eve baskın yaptı. Yapılan baskında şüpheli M.Ö. (22), polise ateş açtı.

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1 POLİS MEMURU YARALANDI

Açılan ateş sonucu asayiş şubede görevli polis memuru N.Y. karnından yaralandı. Polis memurunun yaralanmasının ardından olay yerine çok sayıda polis özel harekat, çevik kuvvet ve asayiş ekibi sevk edildi. Polis memuru ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

şüpheli
Şüpheli M.Ö.

ÖNCE ÇOCUĞU SONRA KENDİSİNİ VURMUŞ

Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, şüphelinin bulunduğu eve operasyon yaptı. Yapılan operasyonda, şüpheli M.Ö.’nün önce adreste tuttuğu 14 yaşındaki İ.S.Y. isimli çocuğu kafasından vurduğu, ardından da aynı silahla kendi kafasına ateş ettiği öğrenildi. Çocuk ve şüpheli M.Ö. hayatını kaybetti.

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OLAYDAN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, M.Ö. ve yanındaki çocuğun marketten çıkarken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelinin çocukla birlikte sigara ve çakmak aldıktan sonra marketten ayrıldığı görüldü.Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
polis Esenyurt
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