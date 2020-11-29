Esenyurt'ta pompalı tüfekle dehşet saçtı, savunması 'yok artık' dedirtti

Olay akşam saatlerinde Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tartıştığı eşi tarafından hakkında boşanma davası açılan ve ayrılma aşamasına geldikleri öğrenilen Özal T., evin bulunduğu sokağa geldi ve küfür ederek bağırmaya başladı, otomobilden aldığı pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Elindeki tüfeği o sırada taşınmakta olan aile üyelerine de doğrultan Özal T., otomobile binerek uzaklaştı. İlerideki sokakta araçtan inip tekrar ateş eden Özal T., sesleri duyarak balkondan bakan Tuncay Çelik'i yaraladı.

Şüpheli için peş peşe yapılan ihbarlar üzerine polis alarma geçerek, sokakları tuttu. Kısa sürede yeri belirlenen otomobili durdurmak için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler, tarafından bir süre kovalanan şüphelinin otomobilinin önü kesildi. Araçtan indirilen Özal T, gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan şüpheliye kasten adam yaralama, meskun mahalde ateş ederek çok sayıda kişinin canını tehlikeye sokma, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. 7 ayrı suçtan da poliste kaydı bulunan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.