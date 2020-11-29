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Esenyurt'ta pompalı tüfekle dehşet saçtı, savunması 'yok artık' dedirtti

29.11.2020 12:45 | Son Güncelleme:
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Esenyurt'ta pompalı tüfekle dehşet saçtı, savunması 'yok artık' dedirtti

Esenyurt'ta eşiyle boşanma aşamasında oldukları öğrenilen adam, pompalı tüfeğiyle dehşeti yaşattı. Silahı aile üyelerine doğrultan, sokakta ateş ederek gelen sesler üzerine balkondan dışarıya bakan bir kişiyi de yaralayan şüpheli gözaltına alınırken dehşet anları güvenlik kamerasına yansıdı. Mahkemeye çıkarılan şüphelinin ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pompalı tüfeği nereden bulduğumu bilmiyorum. Benim de olabilir. Hiçbir şey hatırlamıyorum" dedi.

Olay akşam saatlerinde Esenyurt, Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, tartıştığı eşi tarafından hakkında boşanma davası açılan ve ayrılma aşamasına geldikleri öğrenilen Özal T., evin bulunduğu sokağa geldi ve küfür ederek bağırmaya başladı, otomobilden aldığı pompalı tüfekle birkaç kez ateş etti. Elindeki tüfeği o sırada taşınmakta olan aile üyelerine de doğrultan Özal T., otomobile binerek uzaklaştı. İlerideki sokakta araçtan inip tekrar ateş eden Özal T., sesleri duyarak balkondan bakan Tuncay Çelik'i yaraladı.

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Şüpheli için peş peşe yapılan ihbarlar üzerine polis alarma geçerek, sokakları tuttu. Kısa sürede yeri belirlenen otomobili durdurmak için Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri harekete geçti. Ekipler, tarafından bir süre kovalanan şüphelinin otomobilinin önü kesildi. Araçtan indirilen Özal T, gözaltına alındı. Alkollü araç kullandığı için ehliyetine 6 ay süreyle el konulan şüpheliye kasten adam yaralama, meskun mahalde ateş ederek çok sayıda kişinin canını tehlikeye sokma, ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarından işlem yapıldı. 7 ayrı suçtan da poliste kaydı bulunan şüpheli, Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi.

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"TÜFEĞİ NEREDEN BULDUĞUMU BİLMİYORUM"

Mahkemeye çıkarılan şüphelinin ifadesinde, "Çok alkollüydüm. Ne yaptığımı hatırlamıyorum. Pompalı tüfeği nereden bulduğumu bilmiyorum. Benim de olabilir. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Eşim ile aramızda sorunlar vardı. Kafamı dağıtmak için alkol aldım" dediği öğrenildi. Mahkemeye sevk edilen şüpheli, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Şüphelinin açtığı ateşle yaralanan, göğsüne 12 saçma isabet eden Tuncay Çelik'in durumunun iyi olduğu belirtildi.

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Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şüphelinin evlerini taşıyan aileye silahını doğrultması, araçtan tüfeğini alarak ateş açması, mahallelinin yaşadığı panik anları yer alıyor.

DHA

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