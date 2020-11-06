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Esenyurt'ta rehin tutulan Afgan mülteciler böyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.11.2020 16:17 | Son Güncelleme

Esenyurt'ta rehin tutulan Afgan mülteciler, polis operasyonuyla kurtarıldı. 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistanlı geri gönderme merkezine gönderilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Afgan mültecilerin kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.

Esenyurt'ta rehin tutulan Afgan mülteciler böyle kurtarıldı

Önceki gün Esenyurt'ta bir evde Afgan mültecilerin rehin tutulduğu ihbarı alan Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda Afgan mültecilerin Pınar Mahallesi'ndeki binanın bodrum katında tutulduğunu belirledi. Söz konusu adrese dün giden ekipler, kapıyı çaldıklarında evden "Bizi kurtarın" sesleri duydu. Kapıyı kırarak içeri giren ekipler, içeride 3'ü çocuk, 2'si kadın 14 Afganistan uyruklu kişinin rehin alındığını tespit etti.

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Operasyonda, evde bulunan 2 Afgan çete üyesi ile bir kurusıkı tabanca, bıçak ve bir miktar plastik kelepçe ele geçirdi. Yapılan incelemede, yurtdışına gönderme vaadiyle mültecilerle anlaşan çete üyeleri, daha sonra söz konusu adreste silahla tehdit ederek rehin aldığı öğrenildi. Çete üyelerinin işkence ettiği mültecilerin yurt dışındaki yakınlarından para talep ettiği belirlendi.

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Mülteciler Geri gönderme Merkezi'ne gönderilirken, emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler ise Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Ekiplerin diğer çete üyelerini yakalamak için çalışmaları sürüyor.

DHA

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