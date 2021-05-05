HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt'ta rehine operasyonu! İşkence yapıp video ile kaydetmişler

Esenyurt'ta rehine operasyonu! İşkence yapıp video ile kaydetmişler

05.05.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta Pakistan uyruklu bir kişiyi kaçırıp işkence yaparak ailesinden 50 bin avro fidye isteyen yabancı uyruklu fidye çetesi, Esenyurt Asayiş Büro Ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla yakalandı. Para için kaçırılıp günlerce akıl almaz işkenceden geçirilen rehinenin o anlarını da kayıt altına alan çete üyeleri görüntüleri rehinenin ailesine gönderdiği öğrenildi. Yakalanan 6 fidyeci ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Esenyurt'ta rehine operasyonu! İşkence yapıp video ile kaydetmişler

Esenyurt’ta tek başına yaşayan Pakistan uyruklu M.S.’den, 29 Nisan Cumartesi gününden itibaren haber alınamadı. Çalıştığı iş yerindeki patronu durumundan endişelenerek Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine gitti. M.S.’nin kaybolduğunu ve sağlığından endişe ettiğini söyledi. Kendilerine gelen ihbarı değerlendiren polis ekipleri, M.S.’nin Pakistan’da yaşayan ailesini bularak, irtibata geçti. Polis ekipleri ile görüşen aile, kimliği belirsiz kişilerin M.S.’ye işkence yaptığı videoların telefonlarına mesaj olarak gönderildiğini ve genci kaçıranların serbest bırakılması karşılığında 50 bin Euro fidye istediğini söyledi. Devreye giren polis ekipleri fidyeciler ile M.S’nin patronunu telefonda konuşturarak buluşma ayarladı.

BULUŞMADA KISKIVRAK YAKALANDILAR

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, fidyecilerin istediği miktarda sahte para hazırlattı. M.S.’nin patronuna parayı teslim eden ekipler, buluşmanın gerçekleşeceği noktaya beraber geçtiler. Esenyurt Haramidere mevkinde gerçekleşen buluşmada şüpheliler ile para alışverişi yapıldığı esnada 2 şüpheli kıskıvrak yakalandı

NEFES KESEN OPERASYON

Yakaladıkları 2 şüpheliden M.S.’nin Arnavutköy’de bir evde tutulduğu bilgisini alan polis ekipleri, rehine kurtarma operasyonu başlattı. Evin etrafını saran polis ekipleri, adrese yaptıkları baskınla işkence edilen M.S.’yi kurtarmayı başardı. Baskın yapılan evde elektro şok aleti, silah, sopa ve bıçak ele geçirildi.

2

İŞKENCE YAPIP VİDEO GÖNDERMİŞLER

M.S’nin 3 gün boyunca işkenceye maruz kaldığı öğrenilirken, bu anların video ile kayıt altına alınıp ailesine gönderildiği öğrenildi. Bıçak ve silah kafasına dayanan M.S’nin korku dolu anları ise çekilen videoya saniye saniye yansıdı. Olayın ardından gözaltına alınan 6 yabancı uyruklu şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

1

İzmir'de izin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildiİzmir'de izin günündeki bekçinin dikkati ile 3 bin 472 uyuşturucu hap ele geçirildi

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERErkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!Erkekler en çok bu kadınlara hayran kalıyor!
İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltıİstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Erdoğdu'nun sözlerine Altun'dan sert tepki

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

Eşiyle ilişkisi olduğu şüphesiyle babasını öldürdü

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

"Mansur Yavaş, Gör Beni'yi reddetti" Nedenini böyle açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Cristiano Ronaldo, transfer olmak istediği takımı açıkladı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Uygulamadan kaçmaya çalıştı izindeki bekçiye yakalandı

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

Hulki Cevizoğlu'dan şaşırtan İmamoğlu yorumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Afyonkarahisar'da biyoenerji tesisinde yangın

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

İmzalar atıldı! İmamoğlu 'müjde' olarak duyurdu

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Kadın polise ahlaksız teklif! Gözaltına alındı

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Ceza yazan polisin plakasını alan kişinin kimliği şoke etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.