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  4. Esenyurt'ta sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

Esenyurt'ta sağlık çalışanına, aile sağlığı merkezi içinde hırsızlık şoku

18.11.2020 10:24 | Son Güncelleme:
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Esenyurt 16 Nolu Aile Sağlığı Merkezi'ne "iğne yaptırmak" bahanesi ile gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalarak kaçtı. Yaşanan hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Esenyurt'ta bulunan bir Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

İĞNE YAPTIRMA BAHANESİYLE GELMİŞ

"İğne yaptırmak" bahanesi ile Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen iki şüpheli kadın, sağlık personelinin cep telefonunu çalıp olay yerinden koşarak uzaklaştılar. Şüpheli kadınlar olay yerinden kaçtıktan sonra telefonunun çalındığı fark eden sağlık personeli kadın, olayla ilgili polise şikayetçi oldu. Polis ekipleri kaçan 2 hırsızlık şüphelisini yakalamak için çalışma başlattı.

Sağlık çalışanlarının iyi niyetlerinin suiistimal edildiğini söyleyen Sağlık Personeli Gül Şeran, “İki tane hasta geldi ve aylık iğne vurduracağını söyledi. Bende odaya geçip hemşireye söyledim. Dışarıya çıktığımda ise ikisi de kaybolmuştu.

O anda da masada telefonum vardı ama bir baktık ki yok olmuş. Sonra kamera kayıtlarını inceledik ve hastalar tarafından telefonumun çalındığını gördük. Şikayette bulundum. Biz burada insanlara hizmet ediyoruz ama onlar bizim iyi niyetimizi kullandılar” dedi.

O ANLAR KAMERADA

Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

(İHA)

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