Esenyurt'ta şaşkına çeviren anlar! Yarı çıplak dolaşıp ortalığı birbirine kattı

Olay, dün gündüz saatlerinde EsenyurtYeşilkent Mahallesi’nde gerçekleşti. Cadde üzerinde belden aşağısı çıplak şekilde yürüyen bir şahsın yoldan geçen araçlara ve yayalara el salladığı görülürken adamı gören vatandaşlar büyük bir şok yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı güçlükle gözaltına aldı.

YAŞANANLAR SANİYE SANİYE GÖRÜNTÜLENDİ

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Görüntülerde şahsın cadde üzerinde çıplak bir şekilde yürüyerek etrafa el salladığı ve polis ekipleri tarafından gözaltına alındığı görüldü.

(İHA)

