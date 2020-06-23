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  4. Esenyurt'ta sel! Mucize kurtuluş kamerada

Esenyurt'ta sel! Mucize kurtuluş kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2020 19:19 | Son Güncelleme

İstanbul Esenyurt’ta etkili olan şiddetli yağmurun ardından dehşete düşüren görüntüler ortaya çıktı. Su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi. Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı daha sonra kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı.

Esenyurt'ta öğleden sonra etkili olan sağanak yağış nedeniyle dere taştı. Şiddetli sel sularının ardından Pınar Mahallesi’nde bir sokak üzerinde bulunan birçok evin bodrum katını sel suları bastı. Öte yandan su basan bodrum katta mahsur kalan bir kişinin ellerini dışarı çıkararak yardım istediği anlar saniye saniye görüntülendi.

Vatandaşlar ise mahsur kalan kişinin nefes alabilmesi için önce su hortumu uzattı.

Vatandaşlar daha sonra ellerine aldıkları kovalar ile suyu temizlemeye çalıştı. Mahsur kalan vatandaş, vatandaşların yardımı ile kurtarıldı. (İHA)

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