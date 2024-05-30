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  4. Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı

Esenyurt’ta seyir halindeki otomobil yayaya böyle çarptı

kadir.gunduz kadir.gunduz
30.05.2024 09:46
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Esenyurt’ta aracının direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, önce caddedeki hafif ticari araca, ardından yayaya çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırılırken yaşanan olay güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, saat 22.40 sıralarında Örnek Mahallesi Fikri Sönmez Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre seyir halindeki araç sürücüsü, aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek önce cadde üzerindeki hafif ticari araca, ardından park halindeki otomobile ve karşıya geçmeye çalışan Ömer Asaf C. isimli yayaya çarptı. Kaza sebebiyle yaya ve hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ile ilgili çalışma yaparken yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

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Esenyurt
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