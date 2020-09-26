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Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2020 10:10 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre Esenyurt'ta taksi durağı önünde çıkan silahlı, sopalı kavgada 3 kişi pompalı tüfekle vurularak, ağır yaralandı. Pompalı tüfekli saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Esenyurt'ta silahlı, sopalı kavga! Yaralılar var

Olay Esenyurt Meydanı'nda meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan taksiciler durak önünde kavga etti. Silah ve sopaların kullanıldığı kavgada bir kişi pompalı tüfekle 3 kişiyi yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

DURUMLARI AĞIR

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan 3 kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

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