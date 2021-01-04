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  4. Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

04.01.2021 02:53 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta sokak üzerinde uzun namlulu silah bulundu

Esenyurt’ta ihbar üzerine olay yerine gelen polisler sokakta uzun namlulu silah buldu.

Olay, gece saat 00.45 sıralarında Esenyurt Fatih Mahallesi 841. Sokak üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirsiz şahıs veya şahıslar tarafından, 841. Sokak’ta otomobil içerisinden silahla ateş açıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, o esnada şüphelendikleri aracı durdurmak istedi. Dur ihtarına uymayan otomobil, polislerden kaçmaya başladı.

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Kovalamaca sırasında şüpheli araçtan 844. Sokak üzerine uzun namlulu silah atıldı. Ara sokaklara kaçan otomobil gözden kayboldu.

Olay yeri inceleme ekipleri, 841. ve 844. Sokak’ta olayla ilgili incelemelerde bulundu. 841. Sokak’ta kurşun kovanları bulan ekipler, 844. Sokak’ta ise uzun namlulu silah üzerinde çalışmalar yaptı. Polis, gerçekleşen iki olayın birbiriyle bağlantılı olup olmadığını araştırıyor. (İHA)


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